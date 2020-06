Op vakantie in eigen land: paardenweide wordt verbouwd tot Western-kampeerdomein Wim De Smet

17 juni 2020

15u00 7 Asse Wie zin heeft in een vakantie in eigen land, kan deze zomer terecht op het natuurdomein van Luc Gillisjans (53) in Asse. De bezoekers kunnen er terecht in slaaptenten met houten bedden. Water is aanwezig, maar elektriciteit niet. “De stilte moet de bovenhand houden”, vertelt Luc.

Normaal verdient Luc Gillisjans zijn boterham met het verkopen van hamburgers, door hem ‘Burgermeesters’ gedoopt, op festivals en communiefeesten. “De hele zomer was volgeboekt”, vertelt hij. “Maar toen kwam de coronacrisis en werd het ene evenement na het andere geschrapt. Plots zat ik zonder werk. Om opnieuw wat inkomsten te genereren, ben ik beginnen nadenken.”

Luc organiseerde in het verleden al ‘Western-trails’ in Nederland. “Dat is eigenlijk een tweedaagse waarbij we met de huifkar de natuur en de bossen in trekken. Onderweg kook ik voor de deelnemers zodat we niet op restaurant hoeven te gaan. Slapen doen we in tenten. Zoiets wilde ik in deze coronatijden ook op mijn eigen domein organiseren. Het materiaal heb ik hier toch al liggen.”

De weide in Walfergem, 4 hectare groot, wordt deze zomer daarom omgedoopt tot ‘Silence Valley’. Bezoekers beschikken er over een minimum aan luxe, maar kunnen wel genieten van de rust, de stilte en de eenvoud. “Het kampeerdomein bevindt zich te midden van de bomen en het groen”, vervolgt Luc. “Het thema Western behouden we. Er staat een grote tipitent die als eetruimte wordt gebruikt. De drie slaaptenten staan op een houten vloer en beschikken over houten bedjes. We hebben een sanitair blok, een loungetent, een vuurschaal en een strooien ligbed. Wie dat wil, kan ook gebruiken van de hottub. Dat is een met hout gestookte jacuzzi.”

De bezoekers beschikken over water maar wie warm water wil gebruiken, zal dat zelf moeten stoken op een houtvuurtje. “Ik heb er ook bewust voor gekozen om geen elektriciteit te voorzien”, vertelt Luc. “Iedereen krijgt wel een lantaarntje mee, net als vroeger. Ik wil dat de stilte bewaard blijft. Daarom ook de naam Silence Valley.”

Luc en zijn echtgenote Leen bieden de bezoekers een driedaags verblijf aan voor wie houdt van de natuur. “Om het onze bezoekers naar de zin te maken, zorgen we wel elke dag voor een ontbijt”, luidt het. “Voor een middagmaal kunnen de mensen terecht in de lokale horecazaken. En iedere avond is er barbecue, mét of zonder kok.”

Bezoekers betalen 175 euro voor 2 nachten, ontbijt en avondmaal inbegrepen. “We lanceren ons idee vandaag maar begin juli hopen we al operationeel te zijn”, vertelt Luc. “Wie naar Silence Valley komt, kan meteen ook toffe uitstappen maken in de buurt. En wie dat wil, kan ook met de fiets of te paard naar ons komen. We bieden de mensen ook een tochtje met de huifkar aan.”