Op een duurzame manier babyspullen ontlenen? Daarvoor kan je terecht in de nieuwe babytheek Tom Vierendeels

07 oktober 2020

13u00 0 Asse Het Huis van het Kind Asse opent vanaf woensdag een babytheek voor jonge ouders. Babyspullen zoals kinderwagens, papflesverwarmers enzovoort kunnen er voor korte of langere termijn geleend worden. Volledig volgens het principe van een bibliotheek dus. Om in te schrijven moet je een jaarlijkse kost betalen.

Huis van het Kind in de Gasthuisstraat opende woensdagochtend om 9.30 uur de deuren van de babytheek. “Het is een oplossing voor jonge gezinnen die op een duurzame manier willen beschikken over babyspullen en er toch niet heel veel veel geld aan willen geven”, vertelt Sigrid Van den Berghe. “We lanceerden een oproep op sociale media om spullen te doneren, maar we hebben zelf ook enkele zaken aangekocht zodat we toch met een mooi aanbod kunnen starten.”

Korte of lange termijn

Het ontlenen kan via de website van het Huis van het Kind Asse. “Daar vind je de catalogus met het volledige aanbod”, gaat Van den Berghe verder. “Om zaken te kunnen ontlenen moet je wel twintig euro betalen om een jaar lid te worden. Vervolgens kan je online de gewenste spullen reserveren en ophalen.” En dit kan voor twee verschillende termijnen. “De korte termijn is drie weken, voor als je bijvoorbeeld op reis gaat”, luidt het. “De andere mogelijkheid is iets ontlenen voor zes maanden. De babytheek is wel enkel te gebruiken voor inwoners van Asse.” De babytheek zal elke woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur geopend zijn en op elke eerste donderdag van de maand tussen 16 uur en 19 uur.

Een eerste babytheek werd in 2018 opgestart in Brussel. Sindsdien volgden Lennik, Aartselaar, Geel, Mechelen, Gent, Oostende, Kortrijk, Poperinge en Aarschot. Binnenkort opent in Pelt de eerste babytheek van Limburg. Ook in Herenthout, Moerbeke-Lokeren, Beveren, Tielt en Leuven wordt nagedacht over een babytheek.

Meer over Aarschot

Aartselaar

Asse

Beveren

Brussel

Gasthuisstraat

Geel

Gent