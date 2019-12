Ook provincie geeft weigert vergunning voor tankstation Gabriëls Wim De Smet

06u30 0 Asse De bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant weigert een vergunning af te leveren voor de bouw van een Gabriëls tankstation langs de Edingsesteenweg in Asse.

Brandstoffenleverancier Gabriëls diende in augustus een beroep in tegen de weigering van het gemeentebestuur voor de bouw van een nieuw tankstation langs de Edingsesteenweg. De mogelijke komst van het tankstation stuitte op stevig verzet van het actiecomité Koester Kruisborre dat prompt een petitie opstartte. De omwonenden vrezen dat een tankstation in hun buurt een gevaar zou betekenen voor de verkeersveiligheid en voor het groene karakter van de omgeving.

Het gemeentebestuur weigerde een omgevingsvergunning af te leveren waarop Gabriëls naar de bestendige deputatie stapte. Maar ook daar vangt het bedrijf nu bot. De bestendige deputatie is, net als het gemeentebestuur, van oordeel dat een tankstation hier niet thuishoort.

Gabriëls kan alsnog naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stappen om het oordeel van de provincie ongedaan te maken.