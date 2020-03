Ook hopduvel gaat in lockdown (maar niet door coronacrisis)



Wim De Smet

22 maart 2020

12u30 2 Asse De bronzen Hopduvel die op de Markt van Asse staat, blijft voorlopig ook in zijn kot. Het beeld werd voor reparatie overgebracht naar de smid omdat de paal waar hij aan bevestigd was dreigde om te vallen.

De hopduvel werd in 1986 op de Markt geplaatst. Het beeld hangt bovenin een bronzen paal, maar deze week werd die paal geraakt door een vrachtwagen. Omdat de paal doormidden dreigde te breken, werden zowel paal als beeld van het marktplein gehaald en overgebracht voor herstelling naar een smid. Het gemeentebestuur verwacht dat het hopduvelbeeld deze zomer terugkeert.

De hopduvel werd destijds ontworpen door wijlen Wilfried Van den Broeck. Eugène Van den Broeck, de vader van Wilfried, was eigenlijk de geestelijke vader van de hopduveltraditie. En die hopduvel maakt al decennialang deel uit van het cultureel erfgoed van Asse. Om de twee jaar worden hier de Hopduvelfeesten georganiseerd. Het bronzen hopduvelbeeld op de Markt is overigens een van de blikvangers. Twee jaar geleden al werd het beeld weggehaald omdat een deel van de staart van de hopduvel naar beneden was komen.