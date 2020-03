Ondanks coronacrisis toch dinsdagmarkt in Asse: “Vooral oudere mensen verkiezen de markt boven de winkel” Wim De Smet

24 maart 2020

12u00 0 Asse In het centrum van Asse vond vanochtend de wekelijkse markt plaats, de laatste markt die in de coronacrisis overeind bleef. Alleen kramen met voedingswaren bleken welkom. “Het is gezonder om hier producten te kopen dan in de supermarkt”, luidt het bij de handelaars.

Het gemeentebestuur van Asse besliste vorige week om de dinsdagmarkt in Asse-centrum en de zaterdagmarkt in deelgemeente Zellik niet af te blazen. Er werden wel enkele strenge maatregelen opgelegd aan marktkramers én klanten. Zo moeten de kramen verder uit elkaar worden opgesteld en moeten de bezoekers netjes afstand houden van elkaar. Het aantal marktkramers is door de maatregelen wel fors gedaald. Op een normale marktdag staan er in Asse 45 kraampjes, vandaag waren dat er nog 13. “Maar alles is verlopen zoals gepland”, meldt marktleider Kris Buys (52). “We hebben niemand op de vingers moeten tikken. Nu, we hadden ook onze voorzorgen genomen. De handelaars moesten hun kramen op een grotere afstand van elkaar plaatsen. En we hebben ook dranghekkens geplaatst rond de kramen zodat er een zekere afstand bewaard blijft tussen de handelaars en de bezoekers.”

De marktleider stelt wel vast dat er iets minder bezoekers zijn dan op een normale marktdag. “Dat aantal ligt een tikkeltje lager”, luidt het. “Maar wat wel opvalt: het zijn vooral oudere mensen die nu langs komen. Zij staan liever niet aan te schuiven in een drukke supermarkt, maar komen hier in de open lucht snel kopen wat ze nodig hebben. Na een kwartiertje hebben ze hun gerief en gaan ze opnieuw naar huis. Ik denk echt wel dat dit een goede oplossing is.”

De handelaars zelf bleken alvast tevreden dat de markt in Asse blijft bestaan. “Wij doen normaal 13 markten per week, nu is Asse de enige die nog overblijft”, meldt groentehandelaar Stefan Vanderplas uit Aalst. “Met die ene markt moeten we de boel zien te redden. Normaal staan we ook in onder andere Jette, Merchtem, De Panne, Koksijde, Edingen en Zottegem. De overheid zegt wel dat ze ons gaan steunen en dat we uitstel van betaling gaan krijgen. Maar dat blijft dus afwachten.”

Volgens Stefan hadden de markten beter gewoon doorgegaan, zoals in Asse. “In dat geval had de overheid ons zelfs geen extra vergoeding moeten betalen”, meent hij. “Als iedereen veilig op afstand blijft, is er geen probleem. Een markt in open lucht is volgens mij alleszins veiliger dan in een supermarkt elkaar te verdringen.”