Ondanks aangekondigde flitsmarathon: laagvlieger aan 125 kilometer per uur betrapt Tom Vierendeels

09 oktober 2020

02u56 0 Asse De lokale politiezone AMOW heeft op woensdag deelgenomen aan de nationale flitsmarathon door snelheidscontroles te houden in de vier gemeenten die deel uitmaken van het grondgebied. De focus ging naar straten waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 kilometer per uur. Eentje reed zelfs 125 kilometer per uur waar maximaal 50 is toegelaten. De politie hield op donderdag ook nog een ‘après-flitsmarathon’

Die laatste overtreding werd vastgesteld in de Nerviërsstraat in Asse. Nochtans viel het aantal overtreders hier in vergelijking met de rest goed mee: 40 op een totaal van 485. De bestuurder die 125 kilometer per uur haalde zal het mogen uitleggen in de politierechtbank. Nog in Asse werd gecontroleerd in de Lierput waar de snelheid beperkt is tot 30 kilometer per uur. Hier reed meer dan de helft op een totaal van 53 gecontroleerde chauffeurs te snel. In de Pullewouwe ging het om zeven overtreders op een totaal van zeventig.

Nog tijdens de flitsmarathon werd er geflitst in de St Guduladreef in Merchtem. Het gaat hier om een fietsstraat waar de snelheid beperkt is tot dertig kilometer per uur: vijf chauffeurs op een totaal van 15 reed er te snel. Zelfde snelheidsbeperking in de August De Boeckstraat: 116 overtreders op 319.

‘Après-flitsmarathon’

Maar de politie ging nog een stapje verder en organiseerde donderdagochtend van 6 uur tot 14 uur nog een après-flitsmarathon. Er werd nog eens teruggekeerd naar de August De Boeckstraat: 72 overtreders op 251 gecontroleerde chauffeurs. Nog in Merchtem werd maar 1 overtreder op een totaal van 64 betrapt in de Spiegellaan. Slechter ging het er aan toe in de Heiveld in Opwijk waar 96 chauffeurs op een totaal van 147 te snel voorbij de flitswagen reden. In diezelfde gemeente werden 169 hardrijders betrapt op de Dendermondsesteenweg. Hier haalde een bestuurder 94 kilometer per uur. Tot slot werd ook nog naar de Velm in Asse getrokken: 24 overtreders op een totaal van 204.