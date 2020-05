OLV-ziekenhuis neemt nieuwe dagkliniek en revalidatiezaal in gebruik: investering van 6,6 miljoen euro Wim De Smet

26 mei 2020

14u45 8 Asse De derde fase van de vernieuwingsoperatie van het OLV-ziekenhuis in Asse is klaar. De psychiatrische afdeling werd gerenoveerd, de cafetaria werd een revalidatie- en fitnessruimte en de dagkliniek werd vernieuwd. Het ziekenhuis investeerde 6,6 miljoen euro in het project.

Het OLV-ziekenhuis maakt verder werk van het ‘Masterplan 2020’. Zopas werd de derde van vijf fases afgerond. De voormalige cafetaria maakte onder meer plaats voor een revalidatiezaal. “We hebben intussen een nieuwe cafetaria gemaakt in de voormalige keuken en opslagruimte”, zegt Chris Van Raemdonck. “Bezoekers hebben vanuit de cafetaria zicht op de vroegere dekenij. Het gaat om een kleine eet- en drinkruimte die vooral door patiënten en personeel wordt gebruikt. De bezoekers van het ziekenhuis kunnen hier ook wel terecht maar het is voor de lokale middenstand beter als zij een bezoekje brengen aan de horecazaken in de buurt. Door het verhuizen van de cafetaria hebben we extra ruimte gecreëerd voor de uitbouw van een gloednieuwe revalidatiezaal.”

Minder ziekenhuissfeer

Ook belangrijk: het dagziekenhuis op de eerste verdieping werd compleet vernieuwd. “Het dagziekenhuis sluit voortaan ook naadloos aan op de afdeling gastro-endoscopie waar de darmonderzoeken worden afgenomen”, vervolgt Van Raemdonck. “En de gastro sluit dan weer aan op het vernieuwde operatiekwartier. We krijgen hier veel mensen binnen voor een darmonderzoek. Dat gebeurt onder verdoving, maar de mensen mogen dezelfde dag nog het ziekenhuis verlaten. Zij komen na het onderzoek niet in een bed terecht maar kunnen uitrusten en relaxen in zeteltjes. Zo willen we minder ziekenhuissfeer creëren.”

Tenslotte werd ook de psychiatrie grondig verbouwd. “Zowel in het dagziekenhuis als in de psychiatrische afdeling hebben we kamers uitgekleed en verbouwd”, luidt het. “Veel binnenmuren werden uitgebroken en de hele gang werd volledig hertekend. De kamers werden ruimer en elke kamer heeft nu eigen sanitair.”

Opmerkelijk: de patiënten op de afdeling psychiatrie kunnen terecht op een buitenterrasje waar ze een sigaret mogen roken. “Dat klinkt misschien eigenaardig in een ziekenhuis maar als we die mogelijkheid niet voorzien, dan zoeken patiënten vaak een andere, onbekende plek waar ze kunnen roken. Dat willen we dan weer liever niet. Bovendien gaat het om een afgesloten dienst. Je kan hier alleen binnen en buiten met gebruik van een badge. En intussen blijven we hard inzetten op rookstopcampagnes.”

Fase 4

Het budget voor het masterplan bedraagt 30 miljoen euro. Nu de derde fase is afgerond, gaat deze zomer ook fase 4 van start. “Na het bouwverlof gaan we van start met de renovatie van de overige hospitalisatiekamers”, zegt Van Raemdonck. “Dat project moet midden volgend jaar klaar zijn. In een laatste fase gaan we een nieuwe zorgstraat met consultatieruimtes inrichten. We gaan dan een volledige gang, tussen de ingang in de Bloklaan en een nieuw te maken ingang aan de Markt, realiseren voor alleen maar consultaties. We spreken dan over 2022, ten laatste 2023. Bij de renovatie van een ziekenhuis kan je nooit volledig doorwerken omdat je geen afdeling kan sluiten.”