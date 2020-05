OLV-ziekenhuis neemt deel aan virtuele Roparun rond de kerktoren Wim De Smet

28 mei 2020

16u30 0 Asse Een team van het OLV-ziekenhuis in Asse organiseert dit weekend een virtuele Roparun. De teamleden zullen samen meer dan 536 kilometer lopen en fietsen rond hun eigen kerktoren.

Het team ‘OLV-aan-zet’ nam vorig jaar een eerste keer deel aan de Roparun, een estafettewedstrijd tussen Parijs en Rotterdam. “Onze deelname was een groot succes en we waren ons dan ook volop aan het voorbereiden op de editie van 2021", meldt Karla Lefever. “Maar toen sloeg de corona-crisis volop toe en werd het evenement geannuleerd. Dat was een streep door onze rekening. Ook de geplande acties zoals een spaghetti-avond kon niet meer plaatsvinden.”

Nu de eerste corona-piek achter de rug is, wil het team toch een sportieve uitdaging aangaan. “In het pinksterweekend lopen en fietsen onze teamleden hun eigen virtuele Roparun, elk rond hun eigen symbolische kerktoren om de social distance te garanderen”, vervolgt Karla. “In totaal zullen alle teamleden samen meer dan 536 kilometer lopen en hetzelfde aantal kilometers fietsen. Voor het team is dit een fysieke uitdaging op zich en de start van de voorbereiding op de editie van 2021. Alle individuele resultaten zullen te volgen zijn op onze facebookpagina. Met deze actie slaagt het team er dit jaar in om toch 2.500 euro te storten aan het goede doel.”