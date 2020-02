OLV-ziekenhuis mag nog vijf jaar langer gebruik maken van pastorietuin Wim De Smet

16 februari 2020

12u00 0 Asse Het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Asse mag ook de komende vijf jaar gebruik blijven maken van de aanpalende pastorietuin.

Het gemeentebestuur levert een nieuwe omgevingsvergunning af voor de kantoorcontainers waarin onder meer de consultaties gynaecologie plaats kregen.

Het OLV-ziekenhuis vroeg en kreeg drie jaar geleden de toestemming om een groot deel van de waardevolle pastorietuin in te palmen. De tuin telt enkele zeldzame oude bomen waaronder een eeuwenoude sequoia, met een omtrek van meer dan zeven meter. Het agentschap Onroerend Erfgoed gaf in 2016 al een negatief advies voor de uitbreiding van het ziekenhuis in de tuin, maar uiteindelijk werd toch een akkoord gevonden.

Nu de eerste drie jaar voorbij zijn, vraagt het ziekenhuis een nieuwe vergunning aan voor vijf jaar. De vergunning is noodzakelijk omdat de geplande renovatie vertraging opliep. Aan de nieuwe vergunning zijn opnieuw enkele voorwaarden gekoppeld. Zo moeten de units een ‘blinde’ muren richting pastorie zodat de privacy van de pastoor bewaard blijft.