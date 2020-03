OLV-ziekenhuis in Asse voert bezoekverbod in: “Slechts één bezoeker per patiënt per dag” Wim De Smet

12 maart 2020

10u00 462 Asse De directie van de OLV-ziekenhuizen voert een bezoekverbod in om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alleen de kraamafdeling, de afdeling palliatieve zorgen en de pediatrie mag nog heel beperkt bezoekers ontvangen.

Het bezoekverbod geldt vanaf deze ochtend 9 uur. “Het geldt voor iedereen, maar we hebben wel enkele uitzonderingen gemaakt”, meldt woordvoerder Chris Van Raemdonck van het OLV. “Op de pediatrie, de materniteit en de palliatieve zorgen wordt één bezoeker per patiënt per dag toegestaan. Op de kraamafdeling mag de vader of de partner van de moeder de kamer nog binnen. Voor de pediatrie mag één van de ouders meekomen. En het bezoek voor de palliatieve zorgen wordt afgestemd met de behandelende arts.”

Patiënten die een afspraak hadden in het ziekenhuis, blijven welkom maar zij moeten alleen komen. “Behalve als het om een patiënt gaat die bijvoorbeeld een gebroken been heeft en niet kan stappen zonder begeleiding, wordt een uitzondering toegestaan.”

“Het gaat om een vrij drastische maar een gerechtvaardigde maatregel”, meldt Van Raemdonck nog. “We hadden het graag vroeger gecommuniceerd maar dat was niet mogelijk omdat het allemaal zo snel is gegaan. Alle maatregelen worden ook duidelijk vermeld aan de inkom. Ook het personeel wordt zo snel mogelijk ingelicht.”