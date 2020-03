OLV-ziekenhuis in Asse telt nul corona-patiënten: “We sturen hen door naar Aalst” Wim De Smet

23 maart 2020

14u15 10 Asse Het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Asse neemt geen enkele patiënt op die besmet is met het covid-19-virus. “Bij het minste vermoeden worden de patiënten doorgestuurd naar onze campus in Aalst”, meldt woordvoerder Chris Van Raemdonck van de OLV-ziekenhuizen.

Het OLV-ziekenhuis telt drie vestigingen. Naast het hoofdkwartier in Aalst (dat 622 bedden telt) zijn er ook campussen in Asse (192 bedden) en Ninove (30 bedden). In die twee laatste ziekenhuizen worden geen coronapatiënten opgenomen of verzorgd. “Als er op de spoeddienst iemand aankomt die zwaar hoest, dan wordt die meteen naar Aalst gestuurd”, zegt Chris Van Raemdonck. “In Asse, maar ook in Ninove, zijn er dus geen covid-19-patiënten. En we gaan die hier ook niet opnemen. Als er al een vermoeden is, nemen we een staal, maar de mensen moeten dan meteen richting Aalst vertrekken.”

Volgens Van Raemdonck is de maatregel nodig omdat de directie op die manier de coronabesmettingen wil concentreren op één plaats. “Als we op elke campus aparte corona-afdelingen moeten maken, dan is het ook moeilijker om onze expertise te bundelen”, luidt het. “We kunnen zo ook beter onze organisatie beheren. En ook de voorraden, van bijvoorbeeld mondmaskers en gezichtsschermen, houden we zo netjes onder controle.”

“We houden de campus in Asse dus bewust coronavrij, hoewel we dat nooit voor de volle honderd procent kunnen garanderen”, vervolgt de woordvoerder. “Maar we nemen hier alleszins geen coronapatiënten op. De overheid geeft overigens strikte richtlijnen wanneer zo’n coronatest moet gebeuren. Die is alleen nodig als hospitalisatie is aangewezen. Wie wel symptomen vertoont maar niet ziek genoeg is voor hospitalisatie, raden we thuisisolatie aan. We kunnen in dat geval wel een speekselstaaltje nemen dat we doorsturen naar onze afdeling in Aalst.”