OLV-ziekenhuis Asse annuleert alle afspraken, patiënten worden telefonisch geholpen Wim De Smet

15 maart 2020

14u45 0 Asse De OLV-ziekenhuizen laten weten dat alle gemaakte afspraken geannuleerd worden. Patiënten die een dringende afspraak hadden, wordt door het ziekenhuis zelf gecontaceerd.

Het OLV-ziekenhuis laat de maatregel weten via haar Facebookpagina. Wie een afspraak had, maar intussen niet werd gecontacteerd door het ziekenhuis, hoeft niet langs te komen, zo luidt de mededeling. Het ziekenhuis zal de mensen op een later tijdstip zelf contacteren voor een nieuwe afspraak, maar dat zal pas gebeuren nadat deze fase van Covid-19 achter de rug is.

Chronische patiënten die bij een OLV-arts in behandeling zijn, kunnen de arts telefonisch contacteren als zij een probleem hebben. De patiënt zal dan via de telefoon geholpen worden.

Wie toch een acuut probleem heeft en nog geen afspraak had, wordt gevraagd om contact op te nemen met de huisarts. Het ziekenhuis laat ook weten dat de medische secretariaten de komende dagen moeilijk te bereiken kunnen zijn omwille van de drukte.

