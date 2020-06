Noodfonds voor verenigingen opgestart: Vlaamse overheid schenkt 450.000 euro aan Asse Wim De Smet

13u20 0 Asse De gemeente Asse start een noodfonds op voor de plaatselijke verenigingen. Vanuit de Vlaamse overheid wordt er 450.000 euro in het fonds gestopt.

“De lokale verenigingen hebben het zwaar te verduren gehad onder de corona-crisis. Tot op vandaag kunnen zij nog niet fysiek samenkomen om te vergaderen, laat staan evenementen te organiseren”, zegt Vlaams minister Ben Weyts, bevoegd voor sport. “We willen absoluut vermijden dat de coronacrisis het kostbare sociale weefsel kan laten uiteenvallen.”

Werkgroep

Voor Asse gaat het dus om een bedrag van 450.000 euro. “De gemeente richtte intussen al een werkgroep op, samen met de adviesraden en alle politieke fracties, om te bekijken waar we kunnen ondersteunen”, meldt schepen Joris Van den Cruijce (N-VA). “We willen weten waar de noden liggen en vooral iedereen motiveren om opnieuw te beginnen plannen. In de eerste plaats willen we de extra kosten voor veiligheid compenseren, maar ook samenwerkingen stimuleren zodat er deze zomer toch nog nieuwe evenementen kunnen ontstaan.”

De zomerkampen van de jeugdbewegingen, maar ook de andere sport- en cultuurkampen, staan voor grote uitdagingen. “Nu veel buitenlandse reizen geannuleerd zijn, zal de nood om in eigen regio dingen te gaan doen nog veel groter zijn”, vervolgt de schepen. “Ik wil elke vereniging uitdagen om ook al deze zomer iets creatiefs op poten te zetten. We richten ons samen met de verenigingen op de toekomstige activiteiten, alleen op die manier kunnen we de mokerslag van de coronacrisis achter ons laten.”