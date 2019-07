Nieuwstraat in Asse voor onbepaalde tijd afgesloten: vrees voor instorting wegdek Wim De Smet

29 juli 2019

11u35 116 Asse De politie heeft, na overleg met het gemeentebestuur, de drukke Nieuwstraat in Asse afgesloten voor alle verkeer. De veiligheidsdiensten vrezen dat het wegdek kan instorten.

Het voorbije weekend werd een kleine verzakking vastgesteld in de Nieuwstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Kerkstraat. “Onze mensen stelden vast dat er scheuren in het asfalt zaten”, zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). “De riolering in de Nieuwstraat is heel oud, we vermoeden dat ze dateert uit de jaren 50. Door die scheuren wordt gevreesd dat het wegdek zou kunnen instorten. Om de veiligheid te garanderen, hebben we daarom beslist om de straat preventief af te sluiten.”

Hoe lang de Nieuwstraat nog afgesloten blijft, is voorlopig niet duidelijk. “We weten niet met zekerheid of het om een gebroken riolering gaat”, zegt Van Elsen. “Het zou ook kunnen dat er iets mis is met de waterleiding, ook al werd die recent nog vernieuwd. Het is nu aan de aannemer om het wegdek op te breken en te onderzoeken wat er fout is gelopen. De aannemer gaat normaal dinsdag al aan de slag. Als het niet om een breuk gaat, kan de rijweg snel hersteld worden. Wordt er wel een breuk of een lek vastgesteld, dan kan dat langer duren.”