Nieuwkomers in Asse krijgen pin van gemeente: ‘Spreek NL met mij aub’ Wim De Smet

27 juni 2019

15u10 0 Asse Het gemeentebestuur van Asse geeft aan nieuwkomers die lessen Nederlands volgen een pin mee met de boodschap ‘Spreek NL met mij aub’. “We willen handelaars en inwoners overtuigen om niet te snel over te schakelen naar een andere taal”, luidt het.

Het aantal anderstalige inwoners in Asse is de voorbije jaren fors gestegen. In de scholen van deelgemeente Zellik, vlakbij Brussel, spreekt 90 procent van de leerlingen thuis geen Nederlands meer. Daarom zet het gemeentebestuur hard in op lessen Nederlands.

De cursisten Nederlands geven regelmatig het signaal dat zij graag hun Nederlands willen oefenen. “Veel nieuwkomers willen graag Nederlands spreken maar als een handelaar hoort dat ze anderstalig zijn, dan schakelt die uit beleefdheid vaak over naar het Frans of een andere taal”, meldt schepen van Sociale Zaken Sigrid Goethals (N-VA). “Op die manier kunnen onze cursisten natuurlijk nooit Nederlands leren. De handelaars verplichten om onze moedertaal te spreken, dat mogen en willen we niet doen. Daarom kunnen de nieuwkomers dankzij de pin nu zelf te kennen geven dat ze graag hun Nederlands willen oefenen en dat de winkelier niet hoeft over te schakelen op Frans.”

Goethals en haar diensten gingen ook al bij de handelaars langs om het concept te verduidelijken. “Nieuwkomers die de pin dragen, geven zelf aan dat ze liever in het Nederlands bediend worden”, luidt het. “Op die manier hoeven ze dat zelf niet te zeggen want niet iedere nieuwkomer is even assertief. We hopen nu dat de pin massaal gaat gebruikt worden.”

De pin werd vandaag uitgedeeld tijdens de diploma-uitreiking van de cursus Nederlands. Vijfenzestig nieuwkomers namen aan die cursus deel.