Nieuwe wegmarkeringen op komst in Asse: rotonde aan middenschool Sint-Martinus verdwijnt Wim De Smet

25 augustus 2020

13u10 6 Asse De rotonde aan de Sint-Martinusschool in de Parklaan verdwijnt. Er komt een nieuwe wegmarkering die meer ruimte vrijmaakt voor fietsers en voetgangers.

Met de start van het nieuwe schooljaar in zicht, plant het gemeentebestuur van Asse enkele infrastructuurwerken. Zo wordt het volledige traject van de Mollestraat ingericht als fietsstraat. Tot vandaag was alleen het stuk tussen het Gemeenteplein en de Tuinwijk ingericht als fietsstraat. De voorrang van rechts ter hoogte van de Tuinwijk en Marlier wordt afgeschaft. Op die manier heeft de fietsstraat voorrang en wordt de doorstroming voor fietsers niet verhinderd. Ook de parkeervakken tussen het Gemeenteplein en de Marlier worden opgedoekt.

Verdrijvingsvlakken

Ter hoogte van de Sint-Martinusschool in de Parklaan verdwijnt de rotonde en wordt een veilige T-aansluiting gemaakt. De Parklaan wordt tussen de Pastinakenstraat en de Bergestraat ook ingericht als fietsstraat met centraal een parkeerstrook. “Zo ontmoedigen we doorgaand verkeer en plaatsen we de fietser op de eerste plaats”, meldt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). “Op de Pastinakenstraat brengen we verdrijvingsvlakken aan. Dit is een weggedeelte met schuine strepen, bedoeld om de overgang van 50 naar 30 kilometer per uur duidelijk te maken. Dit zorgt ook voor een veiligere oversteek aan het Waalborrepark en de Sportloods.”

Tot slot worden er ook 10 parkeervakken aangebracht in de Kelestraat, tussen de N47 en de Prieelstraat.