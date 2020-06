Nieuwe verkaveling in Zellik heet Sint-Corijnsweg Wim De Smet

24 juni 2020

12u00 0 Asse De gemeenteraad kiest de naam Sint-Corijnsweg voor de nieuwe verkaveling langs de Roodaarde en Galgenberg in Zellik.

Sint-Corijn is de Nederlandstalige naam voor Sint-Quirinus en verwijst naar de voormalige kapel die hier ooit stond. “In de twaalfde eeuw zou er al een kapel hebben bestaan in Neerzellik”, weet historicus Jaak Ockeley van de heemkring Ascania. “De kapel werd in 1551 al een eerste keer vermeld als strafbedevaartplaats. We weten dat hier destijds ook medailles en vaantjes werden uitgereikt aan de bedevaarders. Op de eerste zondag van mei kwamen ze hier met duizenden aan om van het gewijde water te drinken of zich er mee te wassen.”