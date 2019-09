Nieuwe reeks ‘Start to swim’ van start in zwembad Asse WDS

10 september 2019

17u55 2 Asse In het gemeentelijk zwembad van Asse gaat vanaf 6 oktober een nieuwe reeks ‘Start to Swim’ van start.

De zwemlessen wordt ingericht door de sportdienst van de gemeente, in samenwerking met Reddingsclub Ternat-Asse-Lebbeke (RCTAL). Het is al het tiende jaar op rij dat ‘Start to swim’ wordt georganiseerd. Dit jaar leggen de lesgevers de nadruk op het optimaliseren van de zwemtechniek, in combinatie met het fysieke aspect van zwemmen.

Wie zich wil inschrijven moet ouder zijn dan 11 jaar en over een diploma van 25 meter zwemmen beschikken. Om de kwaliteit van de lessen te garanderen, is het aantal inschrijvingen gelimiteerd. De lessen vinden telkens op zondag van 12 tot 13 uur plaats in het zwembad van Asse. De reeks begint op 6 oktober en eindigt op 8 december.

Deelnemers betalen 25 euro aan de kassa bij de eerste sessie. Vooraf inschrijven via mail naar zwembad@asse.be is verplicht.