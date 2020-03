Nieuwe laanbomen aangeplant langs rondweg Wim De Smet

09 maart 2020

12u30 0 Asse Langs de rondweg in Asse werden zopas 66 laanbomen geplant.

De aanplant van de laanbomen, samen met de aanleg van houtkanten, kadert in het project ‘Groene Rand Asse’, een project van de gemeente, het Agentschap Natuur en Bos en de Regionale Landschappen. Bedoeling is om natuur- en erfgoedwaarden in ere te herstellen. Voor de laanbomen werd gekozen voor 30 winterlindes en 36 zomereiken. De houtkant bestaat uit bosplantsoen zoals meidoorn, hazelaar, vlier, sleedoorn en wilde appel.

De aanplant moet ook een buffer vormen naar het centrum en moet de overgang vormen tussen het stedelijk gebied en de buitengebieden.

De aankoop van de bomen kostte 5.181 euro. Het Vlaams Gewest staat in voor het verdere beheer van de beplantingen.