Nieuwe brochure wijst inwoners de weg naar hoeve-producten (in Aalst, Affligem, Asse en Opwijk) Wim De Smet

04 juni 2020

12u20 0 Asse Inwoners van Aalst, Affligem, Asse en Opwijk krijgen in de brochure (H)eerlijk Lokaal een overzicht van alle verkopers van streekproducten. Het gaat om meer dan 60 plaatselijke landbouwers, veehouders en fruitkwekers.

De brochure kwam in 2016 al een eerste keer uit. “Maar nu hebben we de informatie geactualiseerd en het aantal producenten werd uitgebreid”, meldt Jeroen Bral van het Regionaal Landschap. “De verschijning van de brochure was gepland tijdens de Week van de Korte Keten, begin juni. Maar door de coronamaatregelen werd dat initiatief geschrapt. Als alternatief gaan we nu de hele zomer acties organiseren tijdens de Zomer van de Korte Keten van 6 juni tot 30 september.”

Volgens de initiatiefnemers was de coronatijd een perfecte periode om de eigen streek te ontdekken. “Veel mensen kopen nu lokaal waardoor hoeve-producten populairder zijn dan ooit”, zegt Bral. “Dat is fantastisch nieuws, want inkopen doen bij de boeren uit je streek heeft tal van voordelen: je weet waar het voedsel vandaan komt, je krijgt kwaliteitsvolle producten aan een eerlijke prijs en verser kunnen ze niet zijn. Bovendien worden zo een pak transportkilometers en verpakkingsmaterialen vermeden.”

De brochure bevat ook drie wandel- en fietslussen in de regio. (H)eerlijk Lokaal zal verkrijgbaar zijn in enkele hoevewinkels, de toeristische diensten en bibliotheken. Bovendien zal de stad Aalst het boekje deze zomer verdelen in de herbruikbare shoppingtassen die worden uitgedeeld op de zaterdagmarkt. (H)eerlijk Lokaal wordt ook in de kijker gezet tijdens de jaarlijkse Erembald-Kravaalhappening die dit jaar in oktober zal doorgaan in en rond het Kravaalbos.