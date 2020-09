Nieuwe bazen in hotel La Chaumière: “Onze droom gaat in vervulling” Wim De Smet

11 september 2020

13u00 0 Asse Het bekende hotel La Chaumière in Kobbegem heeft nieuwe eigenaars. De broers Anthony (24) en Charly Van der Straeten (26) kochten de zaak over van de onlangs overleden Freddy De Nil.

Het charmante gebouw van La Chaumière telt 12 kamers en werd in de jaren ’50 van vorige eeuw, in Normandische stijl gebouwd. Meer dan een halve eeuw werd het hotel, mét restaurant, beheerd door de familie De Coninck. In 2008 kwam het pand in handen van Freddy De Nil, die op dat moment een heus horeca-imperium aan het uitbouwen was. Freddy overleed op 1 juli maar de boers Anthony en Charly Van der Straeten waren nog voor zijn dood aan het onderhandelen om de zaak over te kopen.

“We hebben met Freddy onderhandeld en we hadden ook een prijs afgesproken, korte tijd later is hij overleden”, vertelt Anthony. “Het is een mooi gebouw en we willen dat ook zo houden. Veel wijzigingen gaan we dus niet doorvoeren. Dit is altijd een heel knap hotel geweest.”

Charly en Anthony groeiden op in Zellik. De twee deden al flink wat horeca-ervaring op in het buitenland. Anthony was gedurende drie jaar directeur van een restaurantje in Parijs en werkte ook twee jaar als ‘chef-de-rang’ in Monaco. “Dit was altijd al onze grote droom”, luidt het. “Wij hebben alle twee de hotelschool in Koksijde gevolgd. Charly wordt de chef-kok en ik word verantwoordelijke voor de zaal. We gaan het restaurant opnieuw opwaarderen.”