Nieuw gerechtsgebouw komt op Asphaltco-site (en kost 20,5 miljoen euro) Parket, vredegerecht en FOD Financiën verhuizen in 2023 naar nieuw complex vlakbij station Wim De Smet

24 mei 2019

14u45 0 Asse De Regie der Gebouwen maakt een budget van 20,5 miljoen euro vrij voor de bouw van een nieuw gerechtsgebouw op de Asphaltco-site in Asse. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de bouwwerken in 2021 al van start gaan.

Twee dagen voor de parlementsverkiezingen heeft Justitieminister Koen Geens (CD&V) een studieopdracht ondertekend voor de bouw van een gloednieuw kantorencomplex vlakbij het station van Asse. De nieuwbouw zal verschillende diensten van de FOD Financiën en Justitie huisvesten die momenteel verspreid zijn over verschillende gemeenten. Concreet gaat het om het parket van de procureur des Konings en arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde, het Vredegerecht van Asse en de diensten van de FOD Financiën Zuid-West Brussel.

Duurzaam gebouw

Vooral voor de magistraten van het parket Halle-Vilvoorde is de beslissing goed nieuws. Zij zitten momenteel verspreid over twee locaties in Asse: een deel van de gerechtelijke diensten huist in de voormalige rijkswachtkazerne in de Nerviërsstraat. De rest van de magistraten, waaronder de nieuwe procureur Ine Van Wymersch, zitten in het voormalige rustoord in de Gasthuisstraat. “Dankzij dit nieuw gebouw zullen de diensten van Justitie en Financiën gehuisvest worden in een functioneel en centraal gelegen gebouw dat bovendien duurzaam is en het nog beter zal doen dan de actuele eisen rond energieprestaties”, laat minister Geens weten.

De centralisatie van de verschillende diensten moet volgens de minister ook een optimale samenwerking en klantvriendelijke aanpak garanderen. “We hebben gekozen voor de Asphaltco-site omwille van zijn uitstekende ligging”, zegt woordvoerster Tine Deckers van de Regie der Gebouwen. “De site ligt vlakbij het station van Asse en vlakbij de gewestweg N9 die Asse verbindt met de ring rond Brussel.”

Brandweerkazerne

Het gemeentebestuur van Asse maakte eerder al bekend dat het een perceel van 5.643 vierkante meter voorbehoudt voor de inplanting van de nieuwbouw. Het perceel grenst aan het jeugdcentrum en aan de brandweerkazerne.

Het studiecontract voor het ontwerp, de omgevingsvergunning en het aanbestedingsdossier start volgende maand al. Begin 2021 kan overgegaan worden tot de publicatie van het aanbestedingsdossier voor de werken. De uiteindelijke start van de werken staat gepland in 2021. Het gebouw moet in 2023 gebruiksklaar zijn.