Natuurpunt Dilbeek nam afscheid van voorzitter Marc Bruneel (66): “Geef voor hem de natuur ruimte om te leven” Tom Vierendeels

27 september 2020

15u14 0 Asse In de Sint-Egidiuskerk in Groot-Bijgaarden is zaterdag in beperkte kring afscheid genomen van Marc Bruneel uit Zellik. De man overleed onverwachts op 66-jarige leeftijd. Hij was vooral gekend als natuurliefhebber en -kenner. Niet onlogisch dus dat hij onder meer voorzitter was van Natuurpunt Dilbeek.

Het leven van Bruneel werd op 17 september abrupt beëindigd in Treignes, een Waals dorp aan de grens met Frankrijk in de provincie Namen. Zo valt te lezen op de rouwbrief. Hij werd amper 66 jaar en woonde met zijn vrouw in Zellik. Toch was al een hele tijd voorzitter van Natuurpunt Dilbeek. “Veel te jong, nog vol plannen”, laat de afdeling op Facebook weten. “Immer enthousiast om ons van alles te leren en ons te stimuleren, door en door gepassioneerd door de natuur. Hij gidste velen van ons door de prachtige natuur van Dilbeek en elders. Met veel geduld, gevoel voor humor en twinkelende oogjes. Er zijn geen woorden om te beschrijven hoe we ons voelen. Onze gedachten gaan nu vooral uit naar zijn vrouw en kinderen. Het gedachtengoed van Marc zetten we als kern van Natuurpunt Dilbeek onverdroten verder.” Onder zijn voorzitterschap werd onder meer een rolstoelpad dwars door het natuurgebied rond de Thaborberg verwezenlijkt.

Bruneel was ook Samentuin-lid van De Moeskesmensen Groot-Bijgaarden en Groenten uit Zellik. Daarnaast stond hij ook gekend als natuurgids en zetelde hij in de Milieuraad in Asse om Velt Groot-Asse te vertegenwoordigen.

Oproep

De familie roept via de rouwbrief ook op om in te zetten op meer natuur. “Bloemen en kransen apprecieerde hij niet zo”, valt er te lezen. “Wil je hem eren en gedenken? Zaai dan wat bloemen, plant een struik of een boom, hang een vogelkastje omhoog, plaats een bijenhotel, maak een poel voor padden en salamanders en zorg in de winter voor de vogeltjes. Kortom: geef de natuur ruimte om te leven en evenwicht te zoeken. Daar horen wij mensen ook bij. Dat is zijn nalatenschap. Daar heeft hij naar geleefd. Laat dat ook ons credo zijn.”