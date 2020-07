Na Opwijk en Merchtem verplicht ook Asse mondmasker op wekelijkse markt



Wim De Smet

23 juli 2020

11u30 0 Asse Bezoekers van de wekelijkse markten in Asse en Zellik moeten voortaan ook een mondmasker dragen.

De gemeentebesturen van Merchtem en Opwijk beslisten eerder al om het mondmasker te verplichten tijdens de wekelijkse markt. Nu besliste ook Asse om die maatregel in te voeren. “Het aantal nieuwe besmettingen van het coronavirus blijft stijgen”, meldt waarnemend burgemeester Rik De Baerdemaeker (CD&V). “Bijkomende preventiemaatregelen moeten het risico op besmetting en de verspreiding van het virus terugdringen. En het dragen van een mondmasker speelt hierin een belangrijke rol.”

De maatregel is van toepassing vanaf 24 juli, zowel op de zaterdagmarkt in Zellik als op de dinsdagmarkt in Asse. Kinderen onder de 12 jaar moeten geen mondmasker dragen.