Na dakbrand vliegt nu isolatie van spouwmuur bij O.L.V.-ziekenhuis in brand Tom Vierendeels

16 augustus 2019

11u49 0 Asse De brandweerzone Vlaams-Brabant West is vrijdagochtend moeten uitrukken naar het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in de Blokstraat in Asse. Er bleek rookontwikkeling te zijn in een van de muren, maar volgens de brandweer was de brand heel snel onder controle. Een ploeg bleef wel perventief ter plaatse.

Bij controle bleek uiteindelijk een brandje aan de isolatie in een spouwmuur te woedden. Volgens Alain Habils, woordvoerder van de brandweerzone, was het vuur zeer snel onder controle en ging het om een beperkte hoeveelheid licht smeulende isolatie. “Een blusploeg is wel ter plaatse gebleven”, gaat Habils verder. “De firma die er momenteel al aan het werk was kwam langs om de muur af te breken. Zo kan worden nagegaan of de isolatie niet elders nog aan het smeulen is en kan onze ploeg onmiddellijk ingrijpen.” Dat een blusploeg zo lang ter plaatse blijft is eerder ongebruikelijk, maar vermoedelijk is dit hier het geval om geen enkel risico te lopen aangezien het om een ziekenhuis gaat. Het is niet duidelijk of er gevolgen zijn voor het ziekenhuis of de patiënten. Er is niemand van de communicatiedienst bereikbaar die ons te woord kan staan.

Het is al de tweede brand op korte tijd voor de ziekenhuiscampus in Asse. Halfweg juli werd ‘s avonds laat het medisch rampenplan nog afgekondigd na een brand aan het dak. Ook toen hadden er overdag werken plaats gevonden. De rookontwikkeling was aanwezig in een gedeelte waar geen verpleegafdeling aanwezig was. Hierdoor was er toen geen hinder voor de patiënten.