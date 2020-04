Muzikanten van De Gilde spelen hun mars in eigen videoclip: “Een boodschap van hoop” Wim De Smet

14 april 2020

14u00 3 Asse De muzikanten van De Gilde uit Asse hebben een eigen clip gemaakt onder het motto ‘samen tegen corona’.

De strenge maatregelen om het coronavirus in te dijken maken ook dat de muzikanten van De Gilde niet langer kunnen repeteren in hun Gildehof. Maar geen nood, om iedereen een hart onder de riem te steken, werd beslist om muziek te maken ‘vanuit ons kot’. Iedere muzikant maakte een opname van De Gildemars, een stuk dat in 2012 gecomponeerd werd door François Glorieux, naar aanleiding van het 125-jarig bestaan van De Gilde. “Eigenlijk is het onze boodschap van hoop”, meldt Jan De Rop van De Gilde. “We hebben alle opnames van onze mensen in elkaar geknutseld tot één videoclip.”