Mosselrestaurant van De Gilde afgeblazen door corona: voor het eerst sinds 1954 geen Gildefeest Wim De Smet

15 juli 2020

12u35 2 Asse Voor het eerst sinds 1954 is er dit jaar geen Gildefeest in Asse. Harmonie De Gilde zou dat Gildefeest-Zomerfeest voor de 67ste keer op rij organiseren maar de coronacrisis besliste daar anders over.

“Het Gildefeest-Zomerfeest werd voor het eerst georganiseerd in augustus 1954 in de hovingen van kasteel Borchstadt bij Marcel de Clippele in de Putberg”, meldt Jan De Rop van De Gilde. “Nauwelijks een jaar later werd ons mosselrestaurant geïntroduceerd in een grote feesttent op de weide naast het kasteel. In de volksmond werd het zomerfeest ook wel Vlaamse Kermis, Gildefeest of Clippel-Kermis genoemd. Van 1954 tot 1980 had het telkens plaats in de Putberg, sinds 1981 in en rondom zaal Gildehof. Onder impuls van huidig voorzitter Jos De Raedemaeker werd het Gildefeest vanaf 2007 een vierdaags evenement.”

De Gilde bekijkt nu of het zomerfeest dit najaar alsnog kan doorgaan, mogelijk in afgeslankte vorm.

Ook het jaarlijkse Muziekkamp is intussen geannuleerd. “Op vrijdag 22 mei werd gecommuniceerd dat de zomerkampen konden doorgaan”, vervolgt Jan De Rop. “Maar drie dagen later bleek dat dit niet van toepassing is op muziek- en sportkampen. Pas eind juni ontvingen we de specifieke richtlijnen voor het organiseren van een muziekkamp. Die richtlijnen bestonden uit maar liefst vijf protocollen. Daarop hebben we beslist om het muziekkamp te annuleren. Van het oorspronkelijk opzet, een groot feest met een optreden van Jelle Cleymans, bleef toch niets meer over.”

De Gilde organiseert nu wel nog een ‘kampdag’ op zaterdag 22 augustus. En vanaf eind juli worden ook de repetities hervat. “Vanwege de erg strenge richtlijnen voor blazers wijken we voor de repetities tijdelijk uit naar de cultuurzaal Oud Gasthuis”, klinkt het. “Hier kunnen de muzikanten op veilige afstand van mekaar plaatsnemen. Dankzij de steunmaatregelen van de gemeente wordt er ook geïnvesteerd in plexi-schermen en hygiënische materialen.”