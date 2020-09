Mort Subite verkozen tot beste kriek wereldwijd, Affligem tot beste blond bier Wim De Smet

11 september 2020

15u15 8 Asse De Kriek Lambic van Mort Subite werd op de prestigieuze World Beer Awards uitgeroepen tot beste kriek ter wereld. Ook de blonde Affligem bleek de beste in zijn categorie.

Zowel de Mort Subite, die gebrouwen wordt in Kobbegem, als de Affligem blond, die in Opwijk geproduceerd wordt, vielen eerder deze maand al in de prijzen tijdens de Asia Beer Challenge. Nu doen beide biermerken er nog een schep bovenop. Affligem en Mort Subite behoren tot de brouwerij Alken-Maes. “We zijn al langer overtuigd van de kwaliteit van onze bieren en dit is het bewijs dat we het bij het rechte eind hebben”, zegt meester-brouwer Bruno Reinders van Mort Subite. “Dat we nu twee belangrijke internationale prijzen winnen, toont aan dat onze Kriek Lambic niet alleen een kwaliteitsvol bier is, maar tegelijk ook zeer toegankelijk.”

Wat maakt de Kriek Lambic dan zo speciaal? “Je kunt effectief stellen dat hier iets in de lucht hangt”, vervolgt de brouwer. “De Zennevallei waar wij ons bevinden staat bekend om zijn wilde gisten, die voor spontane gisting zorgen in het brouwproces van onze lambic bieren. Maar volgens mij heeft het vooral te maken met onze Belgische krieken die met hun lekkere fris-zurige smaak zorgen voor een gebalanceerde smaak. In juli hadden we opnieuw een goede oogst met 120.000 kilogram verse krieken. We zijn daarmee ook de grootste afnemer van Belgische krieken onder de brouwerijen.”