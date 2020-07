Mort Subite koopt 120.000 kilogram kersen voor kriek- en lambiekbieren Wim De Smet

14 juli 2020

16u20 0 Asse Brouwerij Mort Subite uit Kobbegem koopt 120.000 kilogram kersen om er Kriek Lambic en Oude Kriek Lambic te brouwen. De brouwerij is met dat aantal de grootste afnemer van Belgische kersen.

Julimaand is kriekenmaand en dan vooral bij Mort Subite. Momenteel worden de krieken geplukt en geleverd voor de kriekbieren van de brouwerij. “We kunnen ook dit jaar rekenen op een goede oogst”, meldt meesterbrouwer Bruno Reinders. “We gebruiken uitsluitend Belgische kersen, afkomstig van onze leverancier uit Sint-Magriete-Houtem bij Tienen. Voor onze bieren gebruiken we de kersensoorten kelleries en gorsem, traditioneel dé variëteiten voor kriekbieren vanwege hun lekkere fris-zurige smaak.”

Niet minder dan 120.000 kilogram kersen vinden hun weg in bijvoorbeeld de Kriek Lambic en de Oude Kriek Lambic van Mort Subite, die daarmee de grootste afnemer is van Belgische krieken onder de Belgische brouwerijen. Al die kersen zijn hard nodig, want in de laatste jaren zijn de volumes van de brouwerij sterk gegroeid, van 40.000 hectoliter in 2016 naar meer dan 100.000 hectoliter in 2019. Dat heeft alles te maken met de stijgende export. “89 procent van de volumes gaat naar het buitenland, de sterkste exportmarkten zijn Frankrijk en Nederland maar ook in Rusland en Japan worden de Kobbegemse bieren geapprecieerd,” zegt Bruno Reinders. “Om die export te kunnen volgen werd afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de brouwerij, met als grootste blikvanger een nagelnieuwe brouwzaal.”