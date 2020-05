Mondmaskers van Haviland zijn dan toch geleverd: verdeling is begonnen



Wim De Smet

29 mei 2020

13u00 0 Asse De intercommunale Haviland heeft 400.000 mondmaskers verdeeld in dertien gemeenten in onze regio. Onder meer Affligem, Asse, Beersel, Dilbeek en Opwijk krijgen deze week de bestelde mondmaskers.

“Een derde van de gemeenten in ons werkingsgebied tekenden in op deze bestelling”, zegt voorzitter Walter De Donder. “De levering en verdeling verliep sneller dan bij veel andere overheden én we hebben niet ingeboet aan kwaliteit. Samenwerken werkt, zeker in deze uitzonderlijke tijden.”

Bij Haviland legt men sterk de nadruk op de kwaliteit van de aangeleverde mondmaskers. “De lokale besturen stonden onder druk om een snelle levering te kiezen”, zegt directeur Stephan Verwee. “Wij hebben een efficiënte manier gezocht om zekerheid te koppelen aan kwaliteit. Eerst hebben we een proefbestelling geplaatst die we onderwierpen aan een kwaliteitscontrole. Dat heeft wat tijd gekost maar die investering was de moeite waard. Alle gemeenten kregen hun gewenste hoeveelheden op de afgesproken momenten.”

In de loop van juni gaat Haviland een tweede groepsaankoop organiseren. “Zo kunnen de lokale besturen ook een strategische voorraad maskers aanleggen”, weet Verwee. “De groepsaankoop voor mondmaskers kwam er naar aanleiding van een accute vraag maar evengoed organiseren we groepsaankopen voor wegenonderhoud, strooizout of elektrische fietsen. Door samen aan te kopen kunnen we een betere prijs-kwaliteitverhouding afdwingen.”