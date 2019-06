Mollem krijgt nieuwe gemeenteschool (en die kost 10 miljoen euro) Gemeentebestuur stelt ‘strategisch investeringsplan’ voor Wim De Smet

14u55 0 Asse Het gemeentebestuur van Asse wil tijdens de komende legislatuur een nieuwe school bouwen in deelgemeente Mollem. In het investeringsplan 2020-2025 wordt daar 10 miljoen euro voor vrijgemaakt.

Het strategisch investeringsplan, dat tijdens de voorbije gemeenteraad werd goedgekeurd, klokt af op 50 miljoen euro. De gemeente wil de komende jaren fors investeren in ‘Koning Fiets’. Zo wordt 6 miljoen euro vrijgemaakt voor de aanleg en verbetering van fiets- en voetgangersinfrastructuur. Eenzelfde bedrag wordt nog eens aangewend voor vernieuwing en onderhoud van de bestaande wegen en voetpaden.

Daarnaast staan ook het klimaat en de leefbaarheid van de gemeente bovenaan het investeringsplan. “We gaan 8 miljoen investeren in het dagelijks proper houden van onze straten, pleinen, voetpaden en begraafplaatsen”, meldt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). “Bijzondere aandacht gaat ook naar digitalisering en milieu- en klimaatvriendelijke maatregelen zoals de uitbreiding van het aantal afvalstraten, meer LED-verlichting en het onderhoud en uitbreiding van het rioleringsnetwerk.”

Opvallend: de gemeente schuift ook 10 miljoen euro opzij voor de bouw van een nieuwe gemeentelijke basisschool in Mollem. De school krijgt ook een polyvalente ruimte die beschikbaar zal zijn voor de lokale verenigingen. “Tegelijk gaan we ook aanpassingswerken uitvoeren aan de basisschool Centrum-Krokegem”, zegt Van Elsen.

Nog eens 9 miljoen euro wordt geïnvesteerd in de verwerving van strategische projectgebieden en in de realisatie van een nieuw gebouw voor de kunstenacademie August De Boeck. Ook de langverwachte restauratie van de laatste vleugel van het Oud Gasthuis wordt mee opgenomen in die 9 miljoen.

Tot slot wordt ook deelgemeente Zellik niet vergeten. De gemeente pompt 8 miljoen euro in enkele grote projecten zoals de bouw van een nieuw ontmoetingscentrum, extra mogelijkheden voor Chiro Zellik en het plaatselijke jeugdhuis en groene speelruimten.