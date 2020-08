Minister Nathalie Muylle (CD&V) wordt één dag orderpicker bij Delhaize Amber Gys

17 augustus 2020

15u07 16 Asse Minister van Werk en Economie Nathalie Muylle (CD&V) trapte maandag de Voka Zomerstages af. Tijdens die stages draaien politici een dag mee in een Vlaams of Brussels bedrijf. “Zo kunnen ze met hun eigen ogen de impact van de coronacrisis bij ondernemingen zien, maar ook hoe bedrijven kansen zien en blijven doorgaan”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Voor het 28e jaar op rij biedt Voka politici de kans om via de Voka Zomerstages te proeven van het bedrijfsleven en een dag mee te draaien in een Vlaamse of Brusselse onderneming. Dit jaar is de interesse erg groot: ruim 100 ministers, partijvoorzitters en parlementsleden stelden zich kandidaat. “Dat de twee ministers van Werk en Economie, Nathalie Muylle en Hilde Crevits, via de Voka Zomerstages de bedrijfsvloer op gaan is voor onze ondernemingen meer dan een hart onder de riem”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “De sterke interesse van politici voor dit initiatief is een sterk signaal voor de vele bedrijven die te lijden hebben onder de coronacrisis.”

Distributiecentrum

Federaal minister van Werk en Economie Nathalie Muylle (CD&V) ging aan de slag bij Delhaize in Asse. In het distributiecentrum voor verse voeding kon ze ervaren hoe de medewerkers doorgaan in heel andere omstandigheden dan een half jaar geleden en zag de minister ook de impact van haar beleid in de praktijk. Daarna maakte minister Muylle kennis met de logistieke opleidingen in het Learning Center ‘Logistiek’. Vlaams minister en viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) liep in de voormiddag dan weer stage bij Deloitte in Roeselare.



