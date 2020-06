Minister Dalle (CD&V) brengt bezoek aan Huis van het Kind dat 600 pakketten verdeelde onder kwetsbare kinderen en jongeren Tom Vierendeels

19 juni 2020

Asse Benjamin Dalle (CD&V), Vlaams minister van Jeugd, heeft een bezoek gebracht aan het Huis van het Kind in Asse. Hij wilde zelf vaststellen hoe lokale diensten gebruik maakten van de subsidies om kinderen en jongeren in kwetsbare situatie te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

De Vlaamse regering trok 1 miljoen euro uit voor de Huizen van het Kind waarmee pakketten samengesteld konden worden om kwetsbare kinderen en jongeren te ondersteunen. Het is één van de zes ‘lijnen’ binnen het project Generatie Veerkracht waarvoor in totaal 4,5 miljoen euro is vrijgemaakt. In Asse werkte het Huis van het Kind samen met onder meer de Jeugddienst en de scholen. In totaal werden vanaf de paasvakantie meer dan zeshonderd pakketten verdeeld. In eerste instantie gebeurde dit door de leerkrachten van de kinderen zelf zodat die zelf ook een zicht kregen op de leefomstandigheden van hun leerlingen.