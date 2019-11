Middenstand organiseert geschenkenmarkt met optreden Soulbrothers WDS

25 november 2019

14u15 0 Asse De middenstand van Asse en de dienst Economie organiseren op vrijdag 20 december een geschenkenmarkt met gratis optreden van Soulbrothers.

De geschenkenmarkt heeft plaats op het Gemeenteplein en begint om 17 uur. Er is die dag kinderanimatie maar de blikvanger is een optreden van Soulbrothers om 20 uur. Soulbrothers is een opmerkelijke coverband bestaande uit Charel Van Domburg (bekend van The Magical Flying Thunderbirds), Vincent Goeminne (The Dinky Toys) en Wim Soutaer.