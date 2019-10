Meisje van 12 aangereden op zebrapad in Asse: bestuurder pleegt vluchtmisdrijf Wim De Smet

17 oktober 2019

10u15 408 Asse Op de Gentsesteenweg in Asse-ter-Heide raakte vanmorgen een 12-jarig meisje gewond toen ze werd aangereden door een wagen zonder lichten. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf.

De 12-jarige Manon stapte vanmorgen rond 7.25 uur haar woning langs de Gentsesteenweg buiten, op weg naar de Sint-Martinus Middenschool in Asse. Terwijl ze aan het zebrapad stond te wachten, viel haar gsm op de grond. Toen ze die wou oprapen, werd ze aangereden door een lichtgrijze kleine wagen. “Die wagen reed heel snel”, vertelt haar moeder Kelly Moonen. “Dat is zowat het enige wat Manon zich kan herinneren. De bestuurder van de lichtgrijze auto reed meteen door. Maar de man die voor hem reed, stopte wel. Hij had de slag gehoord en snelde meteen ter hulp.”

Het meisje kon na de aanrijding haar benen niet meer bewegen. Ze werd in allerijl overgebracht naar het OLV-ziekenhuis in Asse. “Haar heupen en haar benen doen pijn”, vertelt moeder Kelly. “De dokters willen nu ook nog een echografie van haar lever en milt nemen. Het is nog niet duidelijk hoe zwaar de verwondingen zijn.”

De familie lanceerde meteen na het ongeval ook een oproep met een foto van Manon in de ambulance om de bestuurder van de lichtgrijze wagen te vinden. “Veel details hebben we niet, want het ging allemaal zo snel”, luidt het. “Maar het is niet normaal dat een bestuurder zonder lichten mijn dochter aanrijdt, en nadien zomaar doorrijdt.”