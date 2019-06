Meerdere verdachte pakketten gevonden op sporen: treinverkeer tussen Jette en Asse onderbroken Wim De Smet

20 juni 2019

13u50 92

Het spoorverkeer op de lijn tussen Jette en Asse is onderbroken omdat er een halfuur geleden op de sporen meerdere verdachte pakketten zijn gevonden. Zowel het treinverkeer tussen Asse en Jette als het treinverkeer tussen Jette en Denderleeuw is daardoor onderbroken. Dat gebeurde op vraag van de politie. Er wordt gevreesd dat het om bompakketten gaat. Dovo is onderweg om de verdachte pakketten te onderzoeken.

Later volgt meer informatie.