Meer dan 1 op 10 te snel tijdens verschillende snelheidscontroles van politiezone AMOW Tom Vierendeels

18 mei 2020

09u10 0 Asse De lokale politiezone AMOW heeft op het grondgebied verschillende snelheidscontrole gehouden. Daarbij werden verschillende hardrijders betrapt waaronder één bestuurder die 122 kilometer per uur op de Pontbeek in Zellik reed. 446 personen mogen zich aan een boete of een dagvaarding verwachten.

In Asse werd er geflitst op de Edingsesteenweg en op de Fort waar de snelheid beperkt is tot vijftig kilometer en op de Pontbeek waar je twintig kilometer per uur sneller mag. Op de drie locaties samen werden 193 bestuurders op een totaal van 1.135 betrapt op te snel rijden. Op de Pontbeek werd iemand geflitst aan 122 kilometer per uur, op de Fort was er een uitschieter met 92 kilometer per uur.

In Merchtem werd de flitswagen opgesteld langs de Kalkovenlaan en de Aug. De Boeckstraat, twee locaties waar de snelheidslimiet op 50 kilometer per uur ligt. Hier werden 144 hardrijders op een totaal van 593 personen betrapt. Uitschieter werd in de Aug. De Boeckstraat genoteerd waar iemand geflitst werd aan 82 kilometer per uur.

Ook in Opwijk werd op drie locaties geflitst. Dat gebeurde op twee plaatsen op de Steenweg op Dendermonde waar de snelheid beperkt is tot 70 kilometer per uur. Ook langs de Steenweg op Lebbeke, waar maar vijftig kilometer per uur is toegelaten, werd gecontroleerd. Op de drie locaties samen werden 1.346 auto’s gecontroleerd. Daarvan gingen er zestig te snel met op de Steenweg op Dendermonde 98 en 102 kilometer per uur als uitschieters.

Tot slot werd er tijdens de ochtendspits gecontroleerd in de zone 30 in de Parklaan in Wemmel . Hier lapten 49 chauffeurs op een totaal van 137 het snelheidsverbod aan hun laars. Uitschieter: 59 kilometer per uur.