Meer aandacht gevraagd voor speelpleintjes WDS

23 oktober 2019

17u10 0 Asse Oppositiepartie Zellik-Relegem-Volk vraagt meer aandacht voor het onderhoud en herstel van de speelpleintjes.

“Wij vernemen dat het bestuur een speelweefselplan aan het opstellen om zo de bestaande speelpleinen in kaart te brengen”, zegt raadslid Willy Michiels. “Wij zouden de schepen willen aanraden om eerst de staat van de huidige speelpleinen eens te verkennen en waar nodig de speeltuigen te herstellen.”

Michiels haalt als voorbeeld het speelpleintje in het Meiveld in Relegem aan. “De zandbak ligt er lelijk bij en eigenlijk zou dit speelplein dringend moeten vernieuwd worden”, luidt het. “Heel wat buren zijn ook vragende partij voor een petanquebaan. Een ander voorbeeld is het speelpleintje in de Plataanlaan in Zellik. De glijbaan in inox is verdwenen en moet dringend teruggeplaatst worden.”

Schepen van Jeugd Joris Van den Cruijce (N-VA) meldt dat de tekortkomingen op de speelpleintjes, waaronder die van Zellik en Relegem, opgenomen werden in een inventaris. “We gaan dat allemaal rustig eens bekijken. Maar vast staat wel dat te veel speeltuigen gericht zijn op dezelfde leeftijdscategorie. Dat gaan we in de toekomst aanpassen.”