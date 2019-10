Maximum dertig kilometer per uur in de Louwijn Tom Vierendeels

30 oktober 2019

14u12 0 Asse In de Louwijn in Asse zal tijdens de duur van de werken aan de Assesteenweg in Ternat een snelheidsbeperking van dertig kilometer per uur van kracht zijn.

Het gemeentebestuur stelt vast dat tientallen scholieren uit Essene en Asbeek de Louwen moeten gebruiken als gevolg van de ingrijpende werken in Ternat. Dit is het beste en veiligste alternatief als omleidingsroute voor fietsers om Ternat te bereiken. Om de veiligheid te verhogen heeft het gemeentebestuur nu een snelheidsbeperking van dertig kilometer per uur ingevoerd. Die blijft van kracht tot het einde van de werken in Ternat.