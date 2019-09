Marktkramers moeten Nederlands spreken, of ze spelen vergunning kwijt Wim De Smet

14u30 16 Asse De gemeente Asse vraagt aan de handelaars van de wekelijkse dinsdagmarkt om, in hun omgang met de klanten, eerst het Nederlands te gebruiken. Wie dat niet doet, kan gesanctioneerd worden.

De gemeenteraad keurde zopas een wijziging van het marktreglement goed. Daarin staat te lezen dat de marktkramers in hun schriftelijke communicatie voortaan alleen het Nederlands mogen gebruiken. Als het over mondeling communiceren gaat, wordt de marktkramers gevraagd om het Nederlands als eerste taal te gebruiken. Het gebruik van het Nederlands gaat in Asse achteruit omdat het steeds meer nieuwe inwoners uit de hoofdstad krijgt. “Maar wij zijn en blijven een Nederlandstalige gemeente en daarom willen we het gebruik van onze taal sterk aanmoedigen”, meldt schepen Sigrid Goethals (N-VA), bevoegd voor Vlaams beleid. “Het gebruik van het Nederlands zorgt ervoor dat nieuwkomers zich succesvol kunnen integreren in de samenleving en op de arbeidsmarkt.”

Het taalgebruik van de marktkramers zal voortaan gecontroleerd worden door de gemeenschapswachten. “We gaan uiteraard eerst sensibiliseren”, luidt het. “Maar wie moedwillig het Nederlands weigert te gebruiken, kunnen we sanctioneren. We kunnen dan de vergunning van de marktkramer intrekken.”

Het is niet de eerste maatregel die het gemeentebestuur in Asse neemt om het Nederlands te beschermen. Eerder werd ook al een pin uitgedeeld aan de nieuwkomers die een cursus Nederlands volgden. Op die pin staat ‘Spreek NL met mij aub’. De pin moet er voor zorgen dat handelaars en inwoners niet zo maar overschakelen op een andere taal als ze in contact komen met nieuwkomers.