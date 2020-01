Maria ‘Manseken’ Van Vaerenbergh (104) overleden Wim De Smet

14 januari 2020

09u20 0 Asse In het woonzorgcentrum Hof ter Waarbeek is zondag Maria ‘Manseken’ Van Vaerenbergh (104) overleden.

Manseken werd op 18 februari 1915 geboren in Essene en bleef er haar hele leven ook wonen. Enkele jaren geleden verhuisde ze naar het verzorgingstehuis in Asse. Samen met haar intussen overleden echtgenoot Benoit Plattiau vierde ze destijds ook haar 70-jarig huwelijksjubileum. En in 2015 werd in het Hof Ter Waarbeek ook haar honderdste verjaardag uitgebreid gevierd.

De uitvaartplechtigheid van Maria Van Vaerenbergh heeft vrijdag om 11.15 uur plaats in de parochiekerk Onbevlekt Hart van Maria van Krokegem.