Manke Fiel, een gin uit Asse op basis van lokale hop Tom Vierendeels

28 augustus 2019

13u32 0 Asse Verschillende Assenaren hebben de handen in elkaar geslagen om een eigen een gin te creëren. Het geesteskind kreeg de naam ‘Manke Fiel’, een verwijzing naar een volksfiguur uit Asse en omstreken. De hop gebruikt voor de gin komt uit eigen streek en werd aangereikt door Joris Vanderveken.

Pepijn Vertonghen en Dries Dauwe zijn gezworen kameraden die elkaar leerden kennen bij hun studies in Brussel. Ook nadien bleven ze onafscheidelijk en gingen ze aan de slag bij dezelfde werkgever. Uiteindelijk ontstond het idee om een lokale gin op de markt te brengen. Opmerkelijk: Dries bedacht The Lab Brewer, een toestel om koude koffies, gin en andere alcoholische dranken op smaak te brengen door fijne aroma’s te injecteren. Via deze werkwijze werd het unieke recept van de Manke Fiel ontwikkelt. De naam is een verwijzing naar Theofilius Van Vaerenbergh (1889-1971), een volksfiguur uit Asse en omstreken.

Wie Asse zegt, zegt Hopduvel. De vrienden waren het dan ook snel eens dat hop uit eigen streek een onmisbaar ingrediënt is. Pepijn en Dries klopten aan bij Joris Vanderveken, hopcoördinator, mede-organisator van de Hopduvelstoet en kleinzoon van een hopteler. “Als hopcoördinator werk ik volop aan een nieuwe toekomst voor de lokale hopteelt en verwelkom daarom graag dergelijke verfrissende samenwerkingen”, zegt Joris. “Als hopsoort hebben we gekozen voor Golding, een variëteit die we lokaal cultiveren en florale en citrus aroma’s bevat”. De smaak beschrijven de makers als een balans tussen citrus en kruidig met florale accenten. De hop en oranjebloesem zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de citrus en florale accenten. Kardemom, kruidnagel en muskaatnoot voor de pittigheid.

De Smaakmarkt uit de Nieuwstraat zal instaan voor de lokale verdeling van de gin. Binnenkort zal de stijlvolle fles te verkrijgen zijn bij lokale handelaars en horecazaken. Geïnteresseerden kunnen terecht bij Thomas van de Smaakmarkt of via mankefielgin.be.