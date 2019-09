Man zet vriendin twee keer -letterlijk- op straat WHW

27 september 2019

14u21 0 Asse Een twintiger uit Asse riskeert 6 maanden cel voor intrafamiliaal geweld. Tot twee maal toe zette hij zijn vriendin uit zijn wagen waardoor ze plots alleen op de openbare weg stond.

Op 27 mei 2017 zat het koppel met haar dochtertje in de wagen toen er een discussie ontstond. Uiteindelijk beslechtte hij de discussie door haar twee stevige slagen te geven. Hierna zette hij ze uit de wagen. Dit volstond nog niet want vervolgens achtervolgde hij hen én probeerde hij ze volgens het slachtoffer aan te rijden. Uiteindelijk kon een voorbijganger hen oppikken en op het commissariaat afzetten. De twee besloten het hierop te proberen in de vorm van een LAT-relatie. Ook nu kwam het weer tot problemen. Op 24 mei 2018, bijna dag op dag een jaar na de eerste ruzie, gooide hij haar opnieuw uit zijn wagen. Daarna reed hij naar haar woning en stampte een toegangsdeur in. De man kwam ter zitting niet opdagen. Uitspraak op 24 oktober.