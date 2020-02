Man wreekt zich op wagen ex: werkstraf van 80 uur Wouter Hertogs

20 februari 2020

15u21 0 Asse Een man uit Asse is veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur voor brandstichting. De man stak samen met een kennis de wagen van zijn ex in brand. Zijn kompaan kreeg bij verstek 4 maanden cel.

Het koppel was niet bepaald in vrede uit elkaar gegaan. Zij had haar wagen achtergelaten op de oprit van zijn ouders en had er nadien niet meer naar omgekeken. Hierop besloot haar ex de drastische aanpak uit te proberen. Eerst verkocht hij de wagen voor 750 euro in de Antwerpse haven, maar omdat er geen documenten in het voertuig lagen werd dit plan afgeblazen. Vervolgens besloot hij om het voertuig naar een veld in Asse te brengen en het daar in brand te steken. De politie bekeek echter de camerabeelden uit de buurt en kon hem zo identificeren. “Het had nooit zo ver mogen komen”, gaf hij ter zitting toe. De rechter hield rekening met dit schuldbesef en gaf hem daarom slechts een werkstraf. De man die hem hielp kwam niet opdagen en kreeg 4 maanden cel.