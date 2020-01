Man steekt wagen van ex in brand: werkstraf gevorderd WHW

23 januari 2020

16u54 0 Asse Een man uit Asse riskeert een werkstraf voor brandstichting. De man stak samen met een kennis de wagen van zijn ex in brand. “Een stommiteit; Het had zo ver niet mogen komen”, sloeg hij mea culpa ter zitting.

De twee waren niet bepaald in vrede uit elkaar gegaan. Zij had haar wagen achtergelaten op de oprit van zijn ouders en had er nadien niet meer naar omgekeken. Hierop besloot haar ex de drastische aanpak uit te proberen. Eerst verkocht hij de wagen voor 750 euro in de Antwerpse haven maar omdat er geen documenten in het voertuig staken werd dit plan afgeblazen. Vervolgens besloot hij om het voertuig naar een veld in Asse brengen en het daar in brand te steken. De politie bekeek echter de camerabeelden uit de buurt en kon hem zo identificeren. “Het had nooit zo ver mogen komen”, gaf hij ter zitting toe. Uitspraak op 20 februari.