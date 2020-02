Man steekt huisgenoot 3 keer: 3 jaar cel gevorderd WHW

07 februari 2020

16u57 0 Asse Een 66-jarige man uit Asse riskeert 3 jaar cel voor een poging doodslag op zijn huisgenoot. Hij stak het slachtoffer drie maal in de buik- en borststreek nadat ze in een discussie over achterstallig huurgeld verwikkeld waren geraakt.

De twee hadden elkaar 6 maanden voor het incident leren kennen in het Leger des Heils. Beiden zochten een manier om goedkoop te kunnen wonen en dus huurden ze samen een appartement in Asse. Al snel bleek het slachtoffer zijn huurgeld niet te betalen. Op 4 maart sprak de beklaagde hem hierover aan waarna een fikse discussie volgde. Hierop gaf het slachtoffer hem twee vuistslagen. “Beklaagde is vervolgens naar de keuken gegaan en heeft bewust een groot mes met en lemmet van 20 centimeter genomen. Hiermee wilde hij zijn huisgenoot angst aanjagen”, schetste het parket de feiten, “terug in de woonkamer escaleerde de discussie en stak hij hem drie maal.” Volgens het openbaar ministerie had hij de intentie om het slachtoffer te doden en daarom werd 3 jaar cel gevorderd voor poging doodslag.

Bril

De verdediging ontkende deze intentie resoluut. “Mijn cliënt had inderdaad een mes gehaald om angst aan te jagen. Het maakte echter weinig indruk op zijn huisgenoot die hem gewoon nog een slag gaf. Hierbij viel zijn bril af. Ik heb zelf een bril en als dat gebeurt ben je even blind. Mijn cliënt was dat ook en heeft uit verdediging én in blinde paniek dan zijn mes drie maal naar voren gebracht. Het waren zelfs geen echte steken." Daarnaast benadrukte de verdediging de agressie van het slachtoffer, die ook al eerder geweld zou hebben gebruikt tegen de beklaagde. Daarom werd de vrijspraak gevraagd wegens wettige zelfverdediging. Uitspraak op 6 maart;