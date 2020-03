Man niet tevreden met veroordeling na scene aan voetbalplein Wouter Hertogs

13 maart 2020

13u51 0 Asse Een man uit Asse heeft verzet aangetekend tegen zijn veroordeling tot 6 maanden cel; De man werd eerder bij verstek veroordeeld omdat hij zijn vriendin had aangereden aan een voetbalplein in Asse.

Drie jaar geleden kwam het na een voetbalmatch in Asse tot een hevige ruzie tussen de man en zijn toenmalige vriendin. De vrouw stapte uit de wagen waarna de man er niets beter op vond dan zijn deur te openen en in haar richting te rijden. Vervolgens kwam de deur met een klap tegen haar terecht. Een getuige za alles gebeuren en alarmeerde de politie; De twee verzoenden zicht uiteindelijk maar een jaar later was het opnieuw prijs. De man kon zijn emoties niet te baas houden en vernielde de glazen deur van haar appartement. Bij verstek kreeg hij 6 maanden cel. Onterecht, aldus zijn advocaat. “Die zogenaamde getuige kende het slachtoffer. Die kunnen we dus niet serieus nemen. Hij heeft daar niets misdaan en vraagt dus de vrijspraak.” Uitspraak op 9 april;