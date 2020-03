Man krijgt geen geld van echtgenote...en slaat dan maar fotokader op haar gezicht stuk Wouter Hertogs

13 maart 2020

13u32 0 Asse Een 61-jarige man uit Asse riskeert 8 maanden cel met uitstel voor partnergeweld. De man verwees naar zijn drankgebruik als aanleiding voor de feiten.

De man kampt al jaren met een alcoholverslaving. Na zijn werk komt hij thuis en nuttigt hij tot 20 pintjes per avond. Op 3 april ging hij vanuit het niets door het lint. Hij nam een fotokader met glas erin, en gooide dit in het aangezicht van zijn vrouw. Hierdoor viel ze op de grond waarna hij haar nog enkele stevige stampen in de zij en het aangezicht gaf. Aanleiding bleek het zware dankgebruik van de beklaagde te zijn. Hierdoor beheerde zijn echtgenote het geld, om zo te vermijden dat hij het zou opdoen aan drank. dit zorgde soms voor ergernis met geweld tot gevolg. Het parket stelde daarom een celstraf met probatie-uitstel voor, zodat hij zijn alcoholverslaving kan aanpakken. Uitspraak op 9 april.