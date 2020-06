Man krijgt celstraf met uitstel omdat hij buurvrouw met schroevendraaier stak Wouter Hertogs

26 juni 2020

10u09 0 Asse Een man uit Asse is veroordeeld tot 5 maanden cel met uitstel omdat hij zijn buurvrouw met een schroevendraaier in de arm zou gestoken hebben. De man zelf ontkende dit. “Ik heb haar enkel naar de grond getrokken nadat zij en haar vriendin me aanvielen.” De rechter geloofde hem echter niet.

De man woonde al even naast het slachtoffer en diens vriendin. Problemen waren er nooit, maar de verstandhouding was ook niet hartelijk. Op 19 juli 2018 had de man zijn wagen horizontaal over enkele parkeerplaatsen geparkeerd om zo gemakkelijker een bout vast te kunnen schroeven aan de onderkant. Toen zijn twee buurvrouwen in de garage kwamen ontstond er een discussie. “Volgens het slachtoffer noemde hij hen salopes en beet hij hen toe ‘naar Brussel terug te gaan’”, aldus het parket tijdens de behandeling van de zaak. Klopt niets van, aldus de beklaagde. “Een van hen werd agressief. Ze werd eerst tegengehouden door haar vriendin maar uiteindelijk zijn ze beiden hysterisch op mij gesprongen. Ik sla geen vrouwen maar heb hen wel met hun haar tegen de grond getrokken. Het is niet alles hoor, zomaar aangevallen worden door twee mensen”, deed hij zijn verhaal. Meer was er volgens hem niet gebeurd.

De vrouwen waren ondertussen klacht gaan indienen bij de politie. Een van hen had immers een steekwonde in de bovenarm. “Hij heeft me in die schermutseling met een schroevendraaier gestoken”, klonk het tegen de politie. Ondanks de ontkenningen van de man werd hij toch veroordeeld.