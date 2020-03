Gesponsorde inhoud Man die huisgenoot drie keer stak moet niet opnieuw naar de cel Wouter Hertogs

06 maart 2020

10u05 0 Asse Een 66-jarige man uit Asse is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan een deel met uitstel, voor een poging doodslag op zijn huisgenoot. Hij stak het slachtoffer drie maal in de buik- en borststreek nadat ze in een discussie over achterstallig huurgeld verwikkeld waren geraakt. Eerder had het parket nog een effectieve celstraf van 3 jaar gevorderd.

De twee hadden elkaar 6 maanden voor het incident leren kennen in het Leger des Heils. Beiden zochten een manier om goedkoop te kunnen wonen en dus huurden ze samen een appartement in Asse. Al snel bleek het slachtoffer zijn huurgeld niet te betalen. Op 4 maart sprak de beklaagde hem hierover aan, waarna een fikse discussie volgde. Hierop gaf het slachtoffer hem twee vuistslagen. De zestiger ging vervolgens naar de keuken en nam een groot mes met een lemmet van 20 centimeter. In de woonkamer escaleerde de discussie opnieuw en stak hij hem drie maal. Volgens het openbaar ministerie had hij de intentie om het slachtoffer te doden en daarom werd 3 jaar cel gevorderd voor poging doodslag.

De rechtbank veegde deze kwalificatie resoluut van tafel. “Beklaagde heeft zelf de hulpdiensten gebeld en heeft meteen tegen de politie verklaard dat hij zijn huisgenoot niet wilde doden. Bovendien ging het om een beperkt aantal steken, stak hij niet diep en stopte hij met steken toen hij zag dat het slachtoffer verschrikt reageerde”, aldus de rechter. Wel zag de rechtbank geen wettige zelfverdediging noch uitlokking. Daarom kreeg hij alsnog 15 maanden cel. Het deel dat hij hiervan al in voorlopige hechtenis doorbracht werd met uitstel uitgesproken.